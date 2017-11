El elenco de Game of Thrones está actualmente en pausa por el invierno en el hemisferio norte, pero los trabajos correspondientes a las locaciones y sets de grabación siguen en pie.

Una de estas, fotografiada por el sitio de fanáticos Watchers on the Wall, muestra parte de lo que sería King’s Landing como el escenario de una futura batalla por el Trono de Hierro.

Pics from the new set being constructed by HBO for season 8 of the Game of Thrones. #GOT #GameofThrones #GameOfThronesFinale #Belfast #winteriscoming pic.twitter.com/UPHP0nDszI

— Oakleaf Photography (@jct_c) November 10, 2017