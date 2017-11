pin it

Noel Gallagher entró en un tema muy delicado actualmente: La política mundial.

De lo primero que fue consultado en entrevista con Paste fue de lo local, asegurando que nunca votaría por los conservadores ya que “algún campo de fuerza invisible me detendría de dar mi voto en la urna”.

Eso sí, aunque se declara como “alguien de la izquierda”, tampoco aquel sector es de su agrado: “A la mierda Jeremy Corbin, él es un comunista”.

Luego se fue a Norteamérica: “Trump es un… un… ni siquiera lo diré. Pero ellos (Corbyn y Trump) no afectan mi vida. Bueno, Donald Trump quizá, ya que su visión del medioambiente es jodidamente escalofriante y eso afectará a mis hijos“.

“¿Los políticos? Son unos malditos idiotas. Ellos son economistas, eso es todo lo que son. Están llenos de mierda y yo lo sé ya que he conocido a varios de ellos“, indicó.

Incluso disparó contra las noticias, indicando que no las ve ya que “son malditamente aburridas. Si el mundo se va a terminar, no quiero saber nada de eso. No quiero ver cómo se desarrolla”.

“Si el cielo explotara en llamas ya que algún pequeño, gordo e idiota norcoreano tira un cohete, dejen que se termine. No quiero saber de eso. Preferiría hacer algo más”, finalizó.