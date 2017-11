Noel Gallagher aún no olvida los trolleos que recibió por tener entre sus músicos a una mujer que tocaba las tijeras (!), aunque ahora lo usó en contra de su propio hermano.

Noel Gallagher on Jools Holland and there’s some burd playing a pair of scissors 😭😂😭😂 pic.twitter.com/TsiR5qmKgI

— Liam Kelly (@_Liam_Kelly) 31 de octubre de 2017