Lorde es una de las artistas más importantes de la actualidad, algo en lo que ayudó su disco Melodrama, el cual fue alabado tanto por sus seguidores como por la prensa especializada.

Esto fue la motivación necesaria para que una de sus fanáticas hiciera algo impensado: Colgarlo entre conocidas obras de arte en el museo Louvre de Francia.

Nina Richards, fotógrafa, lo posteó a través de Twitter, comentando: “Colgué Melodrama en el Louvre. Una obra maestra rodeada por otras… lo tomé como un paseo a través del tiempo y espacio, desde la Antiguedad, pasando por el Renacimiento a los Tiempos Modernos”.

Luego añadió: “Lo tuve que hacer muy rápido, ya que la seguridad comenzó a mirarme y a perseguirme”.

Esto fue compartido junto a diversas fotografías del momento, alcanzando casi 2.000 retuits y 6.000 “me gusta”.

Hey @lorde , I hung Melodrama in the Louvre !

A masterpiece surrounded by others – l took it on a journey through time and space, from Antiquity, passing by Renaissance, to Modern Times.

(I had to do it very quickly cause security started to watch me and hunt down on me lol) pic.twitter.com/PlOZOqoA9l

— Nina ⚡ (@NinaRichard_) November 26, 2017