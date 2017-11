Natalie Portman fue una de las invitadas al Vulture Festival de Los Angeles realizado el pasado fin de semana, en donde habló de la ola de denuncias que han existido en la industria luego de la caída de Harvey Weinstein.

“Cuando escucho a todos saliendo quedé como ‘wow, soy muy afortunada de no haber pasado por esto’. Luego, reflexiono, y me doy cuenta de que si bien nunca he sido violentada, definitivamente no, si he sido discriminada o acosada en casi todo lo que he trabajado“, comentó.

Luego añadió que comenzó a pensar hasta que se dio cuenta que “tenía 100 historias” de este tipo de violencia en Hollywood.

“Creo que hay gente que está teniendo esos acercamientos consigo mismos, de cosas que dimos por garantizadas. Esto es parte del proceso”, agregó.

Allí aprovechó de relatar una de esas historias, cuando un productor la invitó a su avión privado en lo que ella pensaba que sería una actividad grupal, pero cuando llegó se encontró a solas con él y una cama.

“Nada ocurrió. No fui violentada. Le dije ‘esto no me hace sentir cómoda’ y él lo respetó, pero yo no estaba para nada bien. Eso fue realmente inaceptable y manipulador. Tuve miedo“, reconoció.

Portman luego comentó que “definitivamente hubo un periodo en el que estaba reacia a hacer cosas con escenas de besos, escenas sexuales. Debido a mis primeros papeles, la reacción que la gente podría dar en las reseñas me terminarían señalando como (la actriz de la película) Lolita y cosas como esa, estaba asustada por eso”.

“Creo que eso debe ser parte de la conversación ahora: Cuando estás a la defensiva como mujer en contra de ser mirada de esa forma (sexual), dices ‘no lo quiero’, ¿por qué nos cerramos en nosotras mismas o nos disminuimos cuando nos queremos proteger?“, finalizó.