SamuelFuentes

Ahmed Best, actor que interpretó a Jar Jar Binks mediante la técnica del CGI, confesó que quería que su personaje muriera en Star Wars.

Así es, ni el propio actor que lo interpretó quiere a Jar Jar.

“Siempre me quejé con George (Lucas) cuando me di cuenta que (La Venganza del Sith) no tendría a Jar Jar en ella y que se estaban alejando mucho de mí”, comentó en conversación con el YouTuber Jamie Stangroom.

Luego añadió que esas quejas eran “porque no obtuve una buena muerte. Realmente quería ser picado en trozos de alguna forma… y George no lo iba a hacer”.

¿Y por qué este final para el personaje? “Es una muy sombría y oscura eventualidad para Jar Jar, realmente me gustaba (la idea de morir). Sería realmente dramático y una buena idea para resumir todo“.

Revisa la conversación acá: