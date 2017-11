N.E.RD. compartió más detalles de su próximo disco, No_One Ever Really Dies.

Uno de ellos fue la portada, la que muestra la boca de una mujer junto con el título del álbum.

Además se dio a conocer que este trabajo, el primero en siete años, será publicado el próximo 15 de diciembre.

De este, ya se conocen dos singles: “Lemon” junto a Rihanna y “Rollinem 7’s” en compañía de André 3000 de Outkast.

¿Y quién más estará? Kendrick Lamar, M.I.A., Future, Gucci Mane y Ed Sheeran, según confirmó la misma banda.

Tracklist:

01. Deep Down Body Thirst

02. Lemon (feat. Rihanna)

03. Voilà (feat. Gucci Mane and Wale)

04. 1000 (feat. Future)

05. Don’t Don’t Do It (feat. Kendrick Lamar)

06. Kites (feat. Kendrick Lamar and M.I.A.)

07. ESP

08. Lightning Fire Magic Prayer

09. Rollinem 7’s (feat. André 3000)

10. Lifting You (feat. Ed Sheeran)

11. (Secret Life of Tigers)