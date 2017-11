Morrissey habló con Billboard a pocos días del lanzamiento de su nuevo álbum, Low In High School, tratando temas como lo político de sus letras, la brutalidad policiaca y su propio sello musical, Etienne.

Sobre lo primero, el inglés señaló que la “gente está enferma del stablishment y yo soy una parte del mundo”.

“Ningún niño quiere crecer para ser presidente y hay una sensación de que el mundo está cerca de su fecha de caducidad. No hay ningún motivo para mantener los sentimientos y visiones. Esto es el mañana”.

Sobre la violencia ejercida por la policía de diversas partes del mundo, la ex voz de los Smiths señaló que “es una parte ineludible de la vida diaria”.

“Los oficiales de policía deberían rendir cuentas a la gente, no a sus superiores oficiales, quienes siempre los van a proteger. No podemos controlar a las fuerzas de seguridad y este es el motivo por el cual las sociedades se están destruyendo en todos lados”, añadió.

Incluso recordó el episodio vivido en Italia con un policía, asegurando que “la policía debe responder al público. Si lo hicieran, la brutalidad policial terminaría. La gente es la que paga sus sueldos, no las monarquías o los gobiernos”.

Al hablar de Etienne, su nuevo sello, indicó que “pase lo que pase en el mundo, la música es para la eternidad” y que siente “un gran placer y mucha salud en producir y crear, me gustaría expandir Etienne y firmar con música que sume algo”.

Finalmente se le preguntó si tenía alguna forma de cuidar su voz, algo que respondió categóricamente: “No, nunca. Muchos vocalistas intentan cantar con sus gargantas, lo que no da forma vocal ya que es todo gritos. Todo lo que escuchas es la garganta. Cuando tenía 8, compré “Walk Away Renee” de los Four Tops. Escuché a Levi Stubbs y supe lo que quería”.