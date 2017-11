Mon Laferte compartió un relato a través de sus redes sociales, en el que dio a conocer lo que tuvo que pasar cuando recién llegó a México.

“Sólo habían pasado un par de meses y me dio salmonella, yo vivía sola y no conocía absolutamente a nadie en la Ciudad de México que pudiera ayudarme. Recuerdo que literalmente me arrastraba desde la cama hacia el baño y ahí me quedaba por horas tirada en el suelo para vomitar“, comentó en el inicio de su texto.

Luego indicó que cada jueves debía viajar seis horas hasta Veracruz, donde se presentaba los fines de semana en un local de la zona, ciudad donde “en uno de esos días de debilidad extrema tuve que bajar del escenario antes del tiempo estipulado”, motivo por el cual le descontaron dinero de su presentación.

Respecto a su tratamiento contra el cáncer de tiroides que padeció después, Laferte señaló que “perdí toda la sensibilidad en la cara y no pude levantar el brazo durante un año. Aún así a los tres meses de operada, aún sin tener mi voz sana y contra las indicaciones medicas, sin poder moverme por completo y con una depresión terrible, me levanté y me fuí a tocar al bar, alguien tenía que pagar la renta y las medicinas”.

“¿Por qué escribo todo esto? no quiero causar lástima, ni mucho menos quiero ser un héroe, queridos amigos, simplemente nadie sabe todo lo que un ser humano vive, nadie sabe de las penas y de las alegrías, nadie sabe lo que hay en el corazón del otro, nadie sabe el camino recorrido, cada ser humano es un universo, es por eso que les pido en cualquier lugar del mundo en donde estén, JAMÁS actúen con xenofobia, no saben lo VALIENTE que hay que ser para dejarlo todo“, aseguró.

Posteriormente agregó que “cuando conozca a un migrante, ayúdelo, regale una sonrisa, realmente puede cambiarle el día, incluso la vida. Esto no se trata de mi, estoy consiente de que hay mucho mas sufrimiento del que puedo imaginar en el mundo, es por eso que quiero con estas palabras crear conciencia”.

Finalmente dedicó la canción “Palomita” de su último disco a quienes se aventuren “al emigrar, para todo aquel que sabe lo duro que es salir a buscar una nueva vida y un mejor futuro sin conocer lo que nos espera, para todo aquel que tiene que alejarse de su familia, para todo aquel que se siente solo. Para todos los VALIENTES migrantes“.