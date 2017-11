pin it

Anoche se celebró una nueva entrega de los MTV EMAs 2017, ceremonia realizada en Londres que premió a los mejores músicos en distintas categorías con votaciones realizadas por el público.

Una de las grandes decepciones de la noche fue Taylor Swift, nominada a seis premios… pero no se llevó ninguno.

Revisa acá la lista de ganadores:

Mejores fanáticos – Shawn Mendes

Mejor artista hip-hop – Eminem

Mejor video – Kendrick Lamar, “HUMBLE.”

Mejor artista alternativo – 30 Seconds To Mars

Mejor artista pop – Camila Cabello

Mejor canción – Shawn Mendes, “There’s Nothing Holding Me Back”

Mejor artista nuevo – Duo Lipa

Mejor show en vivo – Ed Sheeran

Mejor show electrónico – David Guetta

Mejor artista – Shawn Mendes

Mejor artista rock – Coldplay

Mejor apariencia – Zayn

Además, hay un apartado para los ganadores por zonas geográficas, en el que Mon Laferte se quedó con el premio a Mejor artista latinoamérica norte.

Otro de los elementos importantes de este evento son los shows en vivo, donde sorprendió la aparición de Eminem con su nuevo single “Walk on Water”, siendo la primera vez que interpreta esa canción sobre un escenario.

Además del rapero, aparecieron The Killers, Camila Cabello, Kesha, Travis Scott, Rita Ora, David Guetta y varios más.

Revisa las presentaciones acá: