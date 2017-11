Mark Hamill, que pronto podremos ver nuevamente como Luke Skywalker en The Last Jedi, compartió sus recuerdos sobre una icónica escena en El Imperio Contraataca: El ataque del Wampa.

Esto llegó a través de un comentario en Twitter, donde un usuario le compartió una fotografía de una torta que tenía la forma del brazo de aquella bestia:

En aquel momento, un ser parecido a un yeti arrastra a Skywalker hasta su cueva y lo dejaba colgado de cabeza, tras lo cual se liberaba y lo terminaba cortando antes de huir.

El tema es que Hamill no sabía que el Wampa había perdido su brazo hasta después de filmar la escena.

“Cuando grabé esa escena, me aseguré que mi sable se moviera frente a la cámara (sin la criatura en el set) para simplemente asustarlo”, comentó el actor.

Luego agregó la peor parte: “Me horroricé al ver después la amputación y la innecesaria crueldad. El Wampa tenía HAMBRE (no era MALO). ¡Luke nunca haría eso!”.

When filming scene I was assured my lightsaber swipe toward camera (creature not on set) would simply singe fur 2 scare him off-Horrified to later see amputation & unnecessary cruelty-Wampa was HUNGRY (not EVIL)-Luke would never do this! #StillAngry2017 https://t.co/QhIkOILZmw

— @HamillHimself (@HamillHimself) 27 de noviembre de 2017