Mark Hamill pasó a la historia del cine al interpretar al jedi más conocido del mundo: Luke Skywalker.

Este mismo personaje volverá a la pantalla grande en The Last Jedi, cinta de Star Wars que trajo consigo una gran teoría por parte de los fanáticos: Skywalker se volvía al Lado Oscuro.

En conversación con Disney Insider, Hamill echa por tierra esa teoría: “En Star Wars: The Force Awakens, Luke ha perdido la confianza en su habilidad para tomar buenas decisiones. Lo persigue hasta el núcleo, pero él no se ha ido al Lado Oscuro. Esta no es una versión malvada de él“.

Eso sí, aclaró que “hay una encarnación del personaje que nunca esperé. Me ha sacado de mi zona de confort. Es un desafío real”.

¿A qué se referirá con eso Hamill? No lo sabremos hasta el estreno de la película, algo que ocurrirá el próximo 14 de diciembre en las salas de nuestro país.