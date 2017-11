Madonna sorprendió a través de sus redes sociales publicando parte de una canción que hace tiempo no salía de sus labios.

Se trata de “Between the Bars” del fallecido Elliott Smith, lanzada hace ya 20 años como parte de su disco “Either/Or”.

Esta fue cantada por la norteamericana en el 2013, durante el lanzamiento de uno de sus cortometrajes.

El video fue publicado en Twitter, lugar donde ya suma más de mil retuits, junto a un texto que dice que está repasando su “canción favorita mientras todos los demás están durmiendo”.

Míralo acá:

Between the Bars…………🎼🖤strumming my favorite song when everyone else is asleep. ♥️ Eliot Smith 🙏🏻 #prayer #lullaby #love pic.twitter.com/i0JvwvMaPA

— Madonna (@Madonna) 9 de noviembre de 2017