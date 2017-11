Lucasfilm y Disney tienen un ambicioso proyecto: Crear una nueva trilogía de Star Wars luego del final de la actual.

Este trabajo se lo encargaron a Rian Johnson, escritor y director de la próxima película de la saga, The Last Jedi.

Según informaron en un comunicado de prensa escrito por Kathleen Kennedy, “Johnson introducirá nuevos personajes desde una esquina de la galaxia que Star Wars nunca antes ha explorado“.

Kennedy agregó que “todos amamos trabajar con Rian en The Last Jedi. Él es una fuerza creativa y mirarlo crear The Last Jedi desde comienzo a fin fue una de las más grandes alegrías de mi carrera. Rian hará cosas asombrosas con el lienzo en blanco de esta nueva trilogía”.

No se sabe cuando se espera lanzar este nuevo trío de películas, aunque se especula que será después del 2021, ya que el 2018 tendrá la película de Han SOlo, el 2019 el episodio IX y el 2020 otro posible spin-off.