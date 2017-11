Hace poco, Lorde cumplió 21 años y lo celebró de una forma bastante innovadora: Dejó un regalo sorpresa en una biblioteca.

Esto lo realizó antes de un concierto en su natal Nueva Zelanda, anunciando a través de su cuenta en Twitter que había dejado un “pequeño paquete” detrás de un libro del New York Times en la biblioteca de Dunedin.

DUNEDIN: left a little package in the city library behind this book. see you tonight 🎯 pic.twitter.com/HwSXfANfLA

— Lorde (@lorde) November 7, 2017