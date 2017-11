Hace poco les contábamos de un seguidor de Liam Gallagher que había pelado una papa en uno de sus conciertos.

¿Cuál es el origen de esto? Diversas burlas del intérprete de “Wall of Glass” después de ver a una mujer “tocando” las tijeras en una presentación de su hermano Noel.

Este hecho, grabado en video y compartido en Twitter, llegó a los ojos del músico, quien respondió en su estilo.

“Al pelador de papas que peló hasta su pequeño corazón la última noche, tú, mi amigo, eres uno de verdad. Incluso psicodélico. Sigue así. King Parka Monkey”, publicó el músico.

To the peeler who peeled his little heart out lastnight you my friend are truly out there psychedelic even as you were King Parka Monkey x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) November 8, 2017