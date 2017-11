“Cola” es una de las canciones que aparecen en Paradise, EP que Lana del Rey lanzó en el 2012 y que se rumoreó que trataba sobre el productor Harvey Weinstein.

Ahora, la artista reveló que tenía “un personaje como Harvey Weinstein” en mente cuando escribió esa canción, pero que no era precisamente sobre él, según reveló a MTV.

“Pensé que era divertido en aquel momento y obviamente ahora lo encuentro muy triste. Apoyo a las mujeres que han salido a hablar. Creo que son muy valientes al hacerlo“, agregó la artista.

Dentro de los rumores que corrían, uno decía que la frase “ah, he’s in the sky with diamonds” originalmente decía “Harvey’s in the sky with diamonds”.

Incluso aseguró que no volverá a tocarla en vivo: “Obviamente no me siento cómoda (con la canción) ahora. Pensé en eso de inmediato”, por lo que retirarla “sería la única cosa correcta por hacer”.

Revisa la entrevista: