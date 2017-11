Kit Harington, quien encarna a Jon Snow en Game of Thrones, conversó con el diario El País de España, en donde reconoció los aspectos malos que llegaron junto con su fama.

“La serie empezaba a hacerse muy grande y yo estaba muy obsesionado con lo que la gente pensaba de mí. Necesitaba saber todo el rato qué opinaban los demás. Al final me acabé dando cuenta de que no podía hacer mucho en ese sentido, que lo importante era concentrarme sólo en mi trabajo”, comentó el artista.

Esto se hizo más potente durante la sexta temporada de la serie, donde Snow tomó mayor protagonismo: “De golpe me convertí en el foco de atención, y eso fue muy estresante. Toda mi vida pendía del suspenso del capítulo final. Fue una sensación muy desagradable. ¿He llegado a odiar a Jon Nieve? No, a veces me ha frustrado y otras me ha preocupado, pero odiarle nunca”.

Incluso dio un detalle de su prueba para quedarse con aquel papel: Llegó con un ojo morado luego de pelear contra una persona que ofendió a la pareja de uno de sus amigos, algo que -según él- lo ayudó a conseguir el rol.