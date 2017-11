Kevin Spacey sigue pagando las consecuencias de sus delitos en su carrera: Todas sus escenas en la película All the Money in the World serán removidas y reemplazadas.

Esta decisión fue tomada por el director Ridley Scott, algo que desconcertó a muchos considerando que este film se estrenará el próximo 22 de diciembre.

Spacey interpretó ahí a J. Paul Getty, industrialista norteamericano y el hombre con más dinero del año 1957, siendo reemplazado en las nuevas grabaciones por Christopher Plummer.

Spacey fue denunciado en varias oportunidades por acoso y abuso sexual, siendo el primero el de Anthony Rapp en 1986, cuando tenía solo 14 años.

Luego se sumaron otras denuncias dentro del equipo de House of Cards, serie que eliminó todas sus referencias en Netflix y que verá sus guiones reescritos para su sexta temporada para que no tenga mayor participación.