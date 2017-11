Josh Homme, líder de Queens of the Stone Age, apareció en el podcast del humorista Adam Buxton, en donde relató una historia que incluye un arresto y una golpiza en un aeropuerto.

Según explicó, esto ocurrió en el aeropuerto de Burbank, California: “Les dije que pensé que habían ciertas cosas que se podían mejorar, pero eso ya era durante la salida. Pero también mi amigo Jesse Hughes, para mi cumpleaños en la noche anterior, tuvo una fiesta en mi casa y yo viajaba en la mañana siguiente. Lo divertido es que él estaba de gira y también iba a estar ahí, entonces me dio una vara retráctil como regalo, lo que es un arma”.

“Él lo puso en mi mochila junto a la puerta, entonces empaqué y me fui al aeropuerto. Ahí dije que ‘ese era un regalo, se ve raro, ¿cierto?. Mira mi licencia. ¿Ves cómo huelo a alcohol? Y claramente no he dormido, pero esas dos cosas no son ilegales. Entonces puedo ver que el malentendido es, de hecho, tuyo’. Entonces ahí terminé en la cárcel”, añadió.

¿Y terminó ahí? No: “Les dije ‘me gustaría que escucharan lo siguiente ya que ahora iré a la cárcel’. Entonces les expliqué todo en mi propio lenguaje, el que aparentemente no era muy bueno. Me gané un par de patadas en las costillas“.

