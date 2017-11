Javiera Mena concedió una entrevista a Belelú, en donde habló de su último single, su próximo disco y de un tema que está en la palestra: Las denuncias de acoso y abuso dentro de la industria del entretenimiento.

Sobre su música, la cantante aseguró que este nuevo álbum tendrá muchos “sintetizadores, beats, para bailar, pero quizá no tan rápido como ‘Espada’ que es más eurodance”.

En comparación a lo que fue Otra Era, este proyecto es “más de filosofar sobre el ser humano pero todo dicho bien pop, tampoco me voy a poner muy complicada”.

Respecto de las denuncias, Mena fue tajante: “Van a salir más denuncias de acoso. Es un momento bien importante”.

“De repente me viene la paranoia conspiracional de ¿No será alguien que está como moviendo todo esto para meter unas leyes por debajo y que todos estemos como preocupados de otras cosas? Pero no, no es así. Pero pienso que nos estamos dando cuenta de los espacios, del poder, de cosas que todo el mundo ya daba por sentadas: típica imagen del productor que se acuesta con las mujeres y tenís que pasar por caja casi, y que todos antes lo veían como normal, incluso en Chile“, añadió.

De todas formas, señaló que ahora “se está poniendo un stop, ‘un basta de esto’, ahora hay un cambio social súper grande y es importante, pero recién es como el zamarreo y no sabemos qué va a pasar después porque las cosas ya están formadas de una manera, que es eso del hombre poderoso, grande, que te invita a cenar, y así supuestamente se logra el éxito”.

“Me parece bueno lo que pasa, que se denuncie y se hable, igual es feo tener que lograr las cosas por coquetear, por ir a cenar, es como un terreno medio raro y te puede salir un acoso sexual. A ti te puede pasar de que tienes una ilusión, una fantasía de llegar a algún lado, de ‘esta persona me puede ayudar’, pero esta persona está pensando otra cosa de ti al ser más que nada una carnada, una mujer linda“, añadió.

Incluso aseguró que este momento “va a dar un precedente de nuevas maneras de desarrollarse socialmente, de cómo van a ser las relaciones laborales en el futuro”.

“Tú te vas a otros países y no pasa nada, la mayoría del mundo no es así, entonces ojalá que se expanda más, porque igual siempre sale perjudicada la mujer, y los hombres también, porque ellos no se dan cuenta que con este sistema como que el hombre domina, también les da mucha carga y también sufren mucho por eso mismo y no se están dando cuenta“, sentenció.