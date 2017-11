Harry Styles se ganó un premio ARIA para mejor artista internacional, algo que celebró de una llamativa forma: Con un beso a Lorde.

HE KISSED LORDE HELLOOYLGK pic.twitter.com/uTX5c3rFcQ — whew mahitha loves harry styles (@figstyles) 28 de noviembre de 2017

Esto no es al azar, ya que la neozelandesa también estaba nominada en esa categoría, pero sí hay un detalle que le da más color al asunto.

Styles previamente había sido vinculado sentimentalmente con Taylor Swift, quien resulta ser una amiga muy cercana de Lorde… por lo que aún no se sabe qué podría pasar a continuación.

Lo más importante: ¿La buena onda se materializará en alguna canción en conjunto? No lo sabemos, pero sí se notó la reacción de las redes sociales ante tal hecho:

I guess the excitement I feel about @Harry_Styles and @lorde kissing at @ARIA_Official tonight is how most people feel about the royal engagement. — Isabella Moore (@isabellaamoore) November 28, 2017

lorde thought harry was gonna kiss her once so she was about to sit down but he kissed her other cheek . wow — lia (@harstyIs) November 28, 2017

LORDE BE GETTING TWO KISSES FROM HARRY I AM DEAD WHAT A GENTLEMAN #ARIAs — j e s s i c a ; (@flowrcrownbands) November 28, 2017

not to be dramatic but harry kissing and hugging lorde on his way to receive his award just added 30 years to my life — carol (@fleetwodstyles) November 28, 2017