Daron Malakian, guitarrista de System of a Down, realizó extrañas declaraciones respecto de la muerte de Charles Manson a través de un post en Facebook.

“Muy triste de escuchar las noticias sobre la muerte de Charles Manson. Durante el tiempo en el que estaba escribiendo el álbum Toxicity, las entrevistas y música de Manson fueron una gran influencia para mi como artista“, inició su texto.

Luego añadió que “titulé la canción #ATWA por la organización medioambiental de Manson. Mi interés estaba en la forma en la que articulaba sus pensamientos y visiones de la sociedad, no en los asesinatos“.

“La pintura en esta fotografía es una que le pedí a mi papá que pintara con el tema de Charles Manson, el que luego usé para la canción ‘Fucking’ de Scars on Broadway que fue lanzada a través de un vinilo limitado”, agregó.

Luego de las duras respuestas que consiguió de sus seguidores, Malakian se defendió diciendo que “Manson era un genio que podía articular su pensamiento de formas muy ingeniosas”.

“Si todo lo que ustedes saben de Manson viene de lo que les ha vendido la prensa, no los culpo por los comentarios negativos”, indicó.

Posteriormente siguió su férrea defensa asegurando que “si Manson fuese solo un idiota que asesinó gente, no me inspiraría de ninguna forma. No apoyo lo asesinatos o el asesinato en ninguna forma. Para todos ustedes que dicen que están felices de que murió y que arderá en su imaginario infierno, ustedes son los que deberían estar avergonzados de ustedes mismos. Tienen los mismos malos pensamientos que los asesinos que tanto odian”.

