A través de un post en su página oficial de Facebook, Gonzalo García de Planeta No respondió a la denuncia de violencia psicológica realizada por su ex-pareja en un reportaje de POTQ.

En aquel texto, Marcela aseguró que García la minimizó reiteradas veces, además de contagiarle una enfermedad de transmisión sexual -según indicó en un post de Instagram-, algo que el músico no negó: “No pongo en duda esta acusación y sigo apañando que se hagan estas denuncias, aunque me toque a mí, tiene que ser nomás”.

“Pido perdón a Marcela por hacerla sentir menoscabada y manipulada, por no cachar cuánto le dolían mis palabras y actos. Por no hacerme cargo de mi prevención de ETS y mentir para no enfrentarlo. En el fondo, me aferré a una relación que no daba pa más y estaba haciendo daño“, añadió.

Luego continuó diciendo que pedía disculpas “con lxs que escuchan nuestra música y se decepcionaron por las expectativas que genero con mi pinta, si piensan que ponerse sostén quita lo macho, nunca ha sido así. Está bien mostrar mi pasado, como machito reviso mis violencias y debo ser cada vez más aguja en el camino de ser amigo, pololo, compañero“.

“Aunque enoje y duela está bien que se sepan estas verdades porque no hay que ocultarlas“, finalizó.