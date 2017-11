Gal Gadot, actriz que encarnó a Wonder Woman en la película de DC Comics, confirmó los rumores: Brett Ratner no estará involucrado en ninguna forma con la secuela de la película que protagoniza.

Esto era uno de los rumores que más fuerza tuvo en Hollywood durante los últimos días, con varios medios reportando que la israelí no sería parte de aquella secuela si no se cortaban los vínculos con el cineasta, acusado de acoso y abuso sexual.

Si bien no confirmó esta amenaza, sí lo hizo con la salida de Ratner en conversación con The Today Show: “Al final del día, mucho ha sido escrito sobre mis visiones y la forma en la que me siento, y todos saben que me siento de esa forma ya que yo no escondo nada“.

Luego añadió que “la verdad es que existen muchas personas trabajando en esta película, no solo yo, y todas hacen eco del mismo sentimiento”.

Otra de las cosas que dejó ver es que la salida de Ratner estaba arreglada desde antes que apareciera aquel chisme: “Todos sabían que era lo correcto, pero no hay nada que yo pueda decir ya que ya se había tomado la decisión antes que saliera ese artículo“.

Además de Ellen Page, que detalló los acosos y abusos sufridos durante la grabación de una película de X-Men, otras seis mujeres detallaron en un reportaje de Los Angeles Times sus experiencias con Ratner.

WATCH: Gal Gadot responds to report she didn’t want to work with Brett Ratner, who has faced sexual harassment allegations, on next installment of Wonder Woman pic.twitter.com/rBuSH2CE2Z

— TODAY (@TODAYshow) 15 de noviembre de 2017