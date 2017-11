Frank Ocean estaría preparando el lanzamiento de un nuevo disco, según habría adelantado en un mensaje publicado en Tumblr.

“Bueno, hice el álbum antes de los 30. ¡Solo que aún no lo he sacado! – Frases de una entrevista que no he dado, haha”, fue el texto publicado por el norteamericano.

Esto levantó sospechas debido a un tuiteo del año 2012, en el que Ocean aseguró que pensaba lanzar “5 álbums antes de los 30”, pero solo publicó cuatro antes de su cumpleaños el pasado 28 de octubre.

¿Será inminente su salida? Nadie lo sabe, pero el músico ya ha publicado algunas canciones nuevas que quedaron fuera de sus últimos álbums, como “Lens”, “Chanel” y “Provider”.