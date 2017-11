pin it

Florence + the Machine se había tomado un 2017 bastante relajado en comparación a los años anteriores, donde encabezaron diversos festivales musicales en varias partes del mundo.

El primer gran escenario que volvería a pisar la agrupación de Florence Welch es el del Melt Festival de Alemania, donde compartirán además con The xx, Tyler, the Creator, Mura Masa, Cigarettes After Sex y varios más entre el 13 y 15 de julio.

Varios rumores indican que podría haber nueva música en esos shows, pero son solamente eso: Rumores.

Eso sí, la buena noticia es que Welch ya se encuentra mejor de salud luego de lidiar con el “agujero negro” que significó la adicción al alcohol, tema en el que responsabiliza y agradece a su actual pareja, James Nesbitt.

Sobre eso, la artista señaló que está “más feliz, contenta, pero nunca estaré completamente bien”.

“No creo que esa sea la forma en la que funcione. Muchas cosas casi funcionaron para mi: Carretear casi funcionó, ser famosa y exitosa casi funcionó, las relaciones casi funcionaron… pero no te mantienen. Son cosas que pasan. Estoy trabajando en ver como estar bien a pesar de todo eso”, finalizó en una previa entrevista con The Telegraph.