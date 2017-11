Hoy está de cumpleaños Courtney Barnett, cantautora australiana que hace solo unas semanas lanzó un disco junto a Kurt Vile: Lotta Sea Lice.

¿No lo has escuchado? En este día tan especial te dejamos sus discos para que aproveches de darle una vuelta.

Pero un poco de historia: Todo partió con su doble EP lanzado en 2013 Out of the Woodwork, que ya incluye algunos temas de su primer larga duración. Acá puedes escuchar un sonido menos pulido de lo que suena ahora:

Y ojo, que Courtney lanzó otros dos EPs antes: You’ve Got a Friend Called Emily Ferris (2011) y How to Carve a Carrot into a Rose (2013), ambos a través del sello que tiene con su esposa, Milk! Records.

Pero fue cuando sacó su primer disco Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit que empezó a hacer ruido. Muchos críticos la compararon con Nirvana, pero con un sonido más playero.

Así que, si aún no la escuchas, aún estás a tiempo. ¡Feliz cumpleaños, Courtney!