Este año se lanzó Pure Comedy, el último álbum de Father John Misty, pero el músico no dejó de crear nueva música, motivo por el cual su próximo disco ya está casi listo y será lanzado el 2018.

Según reconoció Josh Tillman -su nombre real-, “la mayoría de este álbum fue escrito en un periodo de seis semanas donde estaba en un momento de necesidad”.

Luego, en la misma conversación con Uncut, señaló que “estuve viviendo en un hotel por dos meses. Es sobre la mala fortuna. Las palabras solo salían de mi. Es algo que tuvo sus raíces en algo que pasó el año pasado… bueno, mi vida salió volando“.

“Creo que la música esencialmente sirve al propósito de hacer lo doloroso y aislante un poco menos doloroso y aislante. Pero, en corto, es un álbum de un dolor al corazón”, añadió, asegurando que la mejor definición es que es “el real I Love You, Honeybear, pero sin el cinismo”.

Eso sí, no quiso hablar de aquel hecho, pero indicó que “quizá en 30 años desde hoy lo haré. Sé que suena dramático, pero hablar de lo que es este disco, tendría que traer a otras personas al cuadro que no quiero que estén“.

¿Y qué titulos de canciones está trabajando? “Ouch, I’m Drowning” (“Ouch, me estoy ahogando”), “Dun Dum Blues”, “Mr. Tillman, Please Exit the Lobby” (“Sr. Tillman, por favor váyase del lobby”) y “Well, We’re Only People And There’s Nothing Much We Can Do About It Read” (“Bueno, solo somos personas y no hay nada que podamos hacer al respecto”).