La saga cinematográfica de Harry Potter es tan extensa y detallada que muchas cosas se pasaron por alto y se vienen a descubrir solo varios años después.

Uno de estos detalles corresponde a un cuadro en donde aparece Lord Voldemort bailando. Sí, bailando.

Este pertenece a la película El prisionero de Azkaban, en el que sale el mago cuyo nombre no debe ser pronunciado en una pintura que se encuentra en el propio edificio de Hogwarts.

In the Prisoner of Azkaban film, there's a painting of Voldemort dancing to The Fat Lady's singing pic.twitter.com/OZW5QYnA8B

— Hogwarts Logic (@HogwartsLogic) September 20, 2014