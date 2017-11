Los integrantes de la banda fueron grabados por la mujer que fue objeto del acoso y el video fue subido a Facebook.

Las mujeres sufren constantemente del acoso callejero y están tomando cartas en el asunto para poder defenderse ante insultos y gestos groseros de algunos hombres. Esto fue lo que ocurrió con Camila Quezada Molina.

Según una publicación realizada en Facebook por la afectada, “cuando iba caminando por Av Las Nieves estas dos personas, me siguieron, me tomaron fotos y me denigraron con sus comentarios sexualmente machistas, diciendo cosas como que me llevaban a cambio de un mamón y que no le diera color si no estaba ni tan rica”.

Camila continua su relato afirmando que cuando los dos tipos se percataron de que estaban siendo grabados, la dejaron tranquila y siguieron su camino en el auto que viajaban. “Espero que no tengas hijas, ni señora. Por favor, dejemos de normalizar estas conductas”, reflexionó.

La Sonora Palacios emitió un comunicado en su Facebook oficial, anunciando la expulsión de los dos integrantes involucrados en este lamentable hecho de acoso.

“Sonora Palacios lamenta y condena profundamente los actos ocurridos y pedimos las disculpas correspondientes a Camila y a todas las mujeres que son violentadas en Chile”, dice parte del comunicado.

También se hace la aclaración que las personas que aparecen en el video y las fotografías son un asistente y el representante de la banda. “El vehículo está a nombre de Marty Palacios, pues está en comodato para el uso del manager en las actividades propias de su actividad. Por tanto, las acusaciones contra nuestro director están mal informadas”, afirma la banda.

