Stephen Gregory Bier, más conocido como Madonna Wayne Gacy, realizó una serie de post en Facebook en los que acusaba de plagio a Kurt Cobain.

La primera de las canciones señaladas por el ex tecladista de la banda de Marilyn Manson fue “Godzilla” de Blue Öyster Cult, la que fue acompañada de la frase “arde en el infierno, Kurt”, añadiendo después “por esto te mataste, debido a que eres un maldito ladrón” junto al video de “Eighties” de Killing Joke.

Estas canciones fueron vinculadas a dos conocidos temas de Nirvana: “Smells Like Teen Spirit” y “Come As You Are”.

Sobre esta última, el mismo Cobain había reconocido que se parecía mucho a la canción de Killing Joke, mientras que la banda tampoco tuvo problemas con la similitud, nunca realizando alguna denuncia por plagio ni alguna otra medida.

Bier ya había hecho noticia hace algunos meses, cuando escribió duras palabras en contra de Chester Bennington y Chris Cornell después que se conociera sus suicidios: “Todo viene junto a un maldito precio. Y si no pueden aguantar el mundo del rock and roll, la depresión, las drogas o lo que sea, no se involucren con eso desde un comienzo”.