Kaya Jones, ex integrante de las Pussycat Dolls, se refirió a la denuncia de violación contra su ex pareja, Nick Carter.

A través de Twitter, la artista comentó: “Nick Carter fue mi novio mientras estuve en las Pussycat Dolls. Él sabía sobre el abuso que sufrí y no hizo nada. Creo que ahora sé el porqué“.

Luego añadió que le parece “Repugnante. Vergonzoso. Asqueada en mi corazón. Especialmente ya que él fue una víctima de abuso también. ¡Vergüenza, Nick!”.

Nick Carter was my boyfriend while I was in the Pussycat Dolls. He knew about the abuse I endured and did nothing. I guess I now know why. Disgusting. Disgraceful. Disgusted in my heart. Especially because he was a victim of abuse himself. Shame on you Nick!

— KAYA (@KayaJones) 22 de noviembre de 2017