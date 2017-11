En la 94.1 realizamos un especial en miras a la próxima versión del festival Fauna Primavera.

En este primer espacio, Nico Castro -conductor del #PlanMaestroRP y uno de los músicos que serán parte de este evento junto a Roman & Castro– repasó los temas de los exponentes del área electrónica de este evento.

Aquí el setlist:

Dam-Funk – Night Stroll

Neon Indian – Polish Girl

Nova Materia – All The Way

Matías Aguayo & the Desdemonas – Cold Fever

Roman & Castro – Latina Heroína

Algodon Egipcio – La vuelta irregular

AlunaGeorge – You Know You Like It

Umfang – Where Is She

Claptone – No Eyes

DJ Koze – Nices Wolkchen (ft. Apparat)

Escúchalo acá:

Y no te pierdas la segunda parte de este especial el próximo sábado 4 de noviembre, en donde repasaremos al resto de los artistas que componen el cartel de Fauna Primavera.