Pearl Jam, banda que encabezará una de las noches de Lollapalooza Chile 2018, presentó una canción nueva a casi cuatro años del lanzamiento de su último disco.

Se llama “Obey The Law Of The Heart” y será parte de la banda sonora de la película Basmati Blues.

No te preocupes si suena diferente la voz en esta canción a lo que nos tiene acostumbrados Eddie Vedder, ya que no es él quien canta, sino que Stone Gossard.

Escúchala acá: