Albert Hammond Jr., guitarrista de los Strokes, publicó una nueva canción en visperas de Navidad.

El tema lleva por nombre “The Little Boy That Santa Claus Forgot”, clásico de estas fechas que tomó un nuevo giro al mezclarla con “My Sweet Lord” de George Harrison.

Esta elección no fue al azar, ya que estamos a punto de conmemorar 16 años desde el fallecimiento del músico de los Beatles.

Este track será parte del disco Indie for the Holidays, el que saldrá de la mano de Amazon Music el próximo 1 de diciembre y que también cuenta con canciones de Best Coast, Jessica Lea Mayfield, Lemon Twigs, Kevin Morby y otros.

