Escucha “Jacky’s Only Happy When She’s Up On The Stage”, lo nuevo de Morrissey

“Jacky’s Only Happy When She’s Up On The Stage” es el nuevo single de Morrissey, parte de su próximo álbum Low In High School. Escúchalo acá: