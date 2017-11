Este viernes, Morrissey publicó su nuevo álbum en su extensa carrera solista: Low in High School.

Al igual que en World Peace Is None of Your Business, lanzado en el 2014, el músico aprovechó nuevamente de meter a la política en sus temas, los que abarcan desde la monarquía inglesa hasta la violencia policial.

Este trabajo cuenta con doce canciones, producidas por Joe Chiccarelli, quien anteriormente trabajó con The White Stripes, Spoon, Alanis Morissette, Tori Amos, The Killers y The Strokes.

Junto con esto, el inglés se encuentra realizando una gira por Estados Unidos que -según los rumores- podría llegar a Sudamérica durante el primer semestre del próximo año.

Escúchalo acá: