U2 publicó una nueva canción perteneciente a su próximo disco Songs of Experience: “American Soul”.

En esta sumaron a Kendrick Lamar, quien ya trabajó con el conjunto irlandés en su disco DAMN., precisamente en la canción “XXX.”, una de las sorpresas de aquel lanzamiento.

De hecho, este track de U2 es una “versión alternativa” del tema de Lamar, por si es que alguien llegó a encontrar alguna similud entre ambos trabajos.

Y tampoco es la primera colaboración entre ambos en este trabajo, ya que el rapero también fue parte de “Get Out of Your Own Way”.