Mucho cariño se le puede tener a Morrissey, pero hay algo que no se puede negar: El ex-vocalista de los Smiths tiene un doctorado en cancelar conciertos.

Este fenómeno volvió a ocurrir anoche en Paso Robles, California, donde tenía agendado un concierto en en anfiteatro de la ciudad… pero no se presentó.

¿Por qué? Según explicó la organización, el sistema de calefacción del escenario falló y el músico no quiso subir a cantar debido a la temperatura de la noche, la que estaba cerca de los 5°.

Esto fue comunicado al público por el staff de Morrissey después de casi una hora de espera, por lo que registraron su enojo con diferentes posteos en redes sociales:

@officialmoz Morrissey cancelled at the last minute. Fuck that drama queen. Never again. Rot in hell. pic.twitter.com/rXjcbWjBcl

— Jen Blatz (@jnblatz) November 6, 2017