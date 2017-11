pin it

Un estudio realizado por la Corporación Humanas mostró que una de cada diez mujeres chilenas ha sido víctima de acoso sexual en alguna parte de su vida.

Camila Maturana Kesten, abogada de esta organización, aseguró que esta cantidad es “gravísima”: “En América Latina y Chile el acoso sexual comienza a temprana edad, en la niñez, en el tránsito a la pubertad, una edad en que las niñas son más vulnerables de defenderse de agresores adultos”, según replica La Tercera.

“Observamos una brecha entre esa conciencia de las mujeres y la respuesta de parte de las autoridades, la responsabilidad es del Estado de responder a esa violencia“, agregó Maturana.

Por su parte, Gabriela González de la Corporación La Morada añadió que las mujeres han “tomado conciencia de que el acoso sexual callejero, en los espacios de trabajo, en los espacios universitarios, son prácticas de poder sobre los cuerpos y sexualidad de las mujeres. Es una cuestión que hoy no dejamos pasar, hemos cuestionado y podemos identificar”.

Según González, una parte importante del problema son las consecuencias que tienen las denuncias públicas por parte de las víctimas: “Son catalogadas de exageradas, de neuróticas, de fantasiosas, o muchas veces no pueden denunciar, no pueden frenar, no pueden poner límites, porque tienen consecuencias radicales como la exclusión, perder trabajo o estudios”.

“Cuando ellas denuncian en la inmensa mayoría de los casos no se les cree, se desconfía y son responsabilizadas“, afirmó.

Otra insuficiencia del sistema fue comentada por Maturana: “¿Qué pasa con el acoso sexual en universidades, en el colegio, en el trabajo? La legislación chilena no ofrece una respuesta que proteja a las mujeres. Por eso se debe ampliar la discusión a una ley integral, no puede ser solo la violencia intrafamiliar, debe comprender la violencia de manera amplia en los ámbitos privados y públicos, incluso cuando es cometida por agentes del Estado”.

Y los números de aquel estudio no se quedan ahí, ya que el 77% de las encuestadas afirma que la violencia de este tipo ha aumentado con el tiempo.