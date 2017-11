Se va cerrando el año y comienzan a aparecer las listas de “los mejores del 2017”, como la de Q Magazine respecto al mejor disco del año.

La web de aquella revista recibió las votaciones de sus lectores para decidir el disco que se llevaría el nombramiento, siendo elegido Kendrick Lamar con DAMN..

Ted Kessler, editor de la publicación, señalí que “cada año es un asombroso año para los músicos y el 2017 no fue la excepción. Ningún proceso democrático es perfecto, pero cuando esencialemente eres un dictador, tengo que admitir que estoy triste que mis dos álbumes favoritos, hechos por Girl Ray y Sleaford Mods, no llegaron a los diez“.

Eso sí, posteriormente añadió que el trabajo de Lamar, a quien llamó “el mejor rapero vivo”, continúa “elevando la vara más allá de lo que incluso Jay Z puede alcanzar”.

En segundo lugar quedó American Dream de LCD Soundsystem -que podremos ver en Lollapalooza Chile 2018-, mientras que Wolf Alice se quedó en el tercer puesto con Vision of a Life.

El top 10 es cerrado con Melodrama de Lorde, Humanz de Gorillaz, MASSEDUCTION de St. Vincent, Pure Comedy de Father John Misty, Prince of Tears de Baxter Dury, Villains de Queens of the Stone Age y Sleep Well Beast de The National.