Eminem volvió a las portadas con su anuncio de nueva música, incluyendo el single “Walk on Water” junto a Beyoncé, pero él no está contento.

De hecho, en una entrevista con Shade 45, el rapero aseguró que está enojado por un motivo en particular: Donald Trump no ha tomado en cuenta sus dichos.

“Estuve y sigo extremadamente enojado. No puedo soportar a ese hijo de p****, y siento que no me está prestando atención“, comentó.

Luego añadió que “estaba esperando que dijera algo… y, por alguna razón, no ha dicho nada. Continuará”, sentenció el músico de Detroit.

En el ámbito musical, aún se desconoce la fecha de lanzamiento de su próximo álbum, Revival.

Escucha la entrevista acá: