Ellen Page publicó un extenso texto a través de su página de Facebook, en el que acusa a Brett Ratner de hostigarla por ser lesbiana durante la grabación de X-Men: The Last Stand, cuando la actriz solo tenía 18 años.

“Deberías tirártela para que se dé cuenta que es lesbiana”: Aquel habría sido uno de los comentarios de Ratner en la presentación del equipo que grabaría la película, algo ocurrido cuando Page aún daba a conocer públicamente su orientación sexual.

“Era una joven adulta que aún no había salido (del closet) conmigo misma. Sabía que era gay, pero a la vez no lo sabía. Me sentí violada cuando esto ocurrió. Miré hacia mis pies, no dije ni una palabra y vi como los otros tampoco hacían algo”, añadió.

“Él expuso (su homosexualidad) sin preocupación por mi bienestar, un acto que todos reconocemos como homofóbico. Procedí a mirarlo en el set y decir cosas degradantes sobre las mujeres. Recuerdo una mujer caminando por un monitor y él hizo un comentario sobre su ‘vagina suelta’“, fue otro de los episodios relatados por la actriz.

Luego comentó que “hacer que otro se sienta avergonzado de quienes son es una manipulación cruel, diseñada para oprimir y reprimir. Se me robó más que mi autonomía por sobre mi habilidad de definirme a mi misma. El comentario de Ratner se repitió en mi cabeza muchas veces con el paso de los años mientras me encontraba con homofobia y me aguantaba los sentimientos de repugnancia y poca certeza sobre la industria y mi futuro en ella“.

En otro de los episodios que involucran al director, Page relató que “él me presionaba en frente de mucha gente para usar una polera que decía ‘Team Ratner’. Dije que no y él insistió. Respondí ‘no estoy en tu equipo’. Después en el mismo día, productores de la película vinieron a mi trailer a decir que ‘no le podía hablar así’. Se me estaba reprendiendo, pero él no estaba siendo castigado o despedido por su homofobia y comportamiento abusivo que todos presenciamos“.

“Era una actriz que nadie conocía. Tenía 18 y no tenía herramientas o conocimiento de como manejar la situación“, agregó.

Incluso reveló algunos episodios de acoso sexual cuando tenía solo 16 años: “Un director me llevó a cenar, me tocó la pierna bajo la mesa y me dijo ‘tu tienes que hacer la movida, yo no puedo’. (…) Una figura de autoridad adulta para quien trabajé, me quiso explotar, físicamente. Fui abusada sexualmente meses después. Un director me pidió que durmiera con un tipo en sus veintes (años) y decirles que pasó. No lo hice. Esto es solo lo que ocurrió durante mis 16 años, una adolescente en la industria del entretenimiento“.

Luego repasó los casos en contra de miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos, Donald Trump, Bill Cosby, Woody Allen y otros: “Quiero ver a estos hombres enfrentando lo que han hecho. Quiero que ya no tengan poder. Quiero que se sienten y piensen sobre quienes son sin sus abogados, sus millones, sus autos lujosos, casas sobre casas y sus status de ‘playboy’“.

“Aprendimos que el status quo perpetúa injustos y victimizantes comportamientos para proteger y perpetuarse a si mismo. No permitamos que este comportamiento sea normalizado. No comparemos errores o actos criminalos por sus grados de gravedad. No se permitan quedar adormecidos frente a las voces de las víctimas que hablan. No dejen de demandar sus derechos civiles. Estoy agradecida de todos y cada uno de quienes hablaron en contra del abuso y el trauma que sufrieron. Están rompiendo el silencio. Ustedes son la revolución“, finalizó.

