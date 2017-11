Ed Westwick, conocido por interpretar a Chuck Bass en Gossip Girl, es objeto de una segunda denuncia de violación por una actriz y modelo norteamericana.

Al igual que el primer caso destapado por Kristina Cohen, Aurélie Wynn reveló el episodio de violencia sexual a través de un posteo en sus redes sociales.

Allí, Wynn confesó que el hecho ocurrió en julio del 2014 cuando el actor arrendó una casona junto a sus amigos. En aquel lugar, Westwick le habría hecho insinuaciones sexuales que no respondió, tras lo cual se fue a acostar.

“Todos teníamos eventos y cosas que hacer el día siguiente, habían muchas habitaciones. Como Kristina, dije no y me empujó boca abajo. Me sentía sin poder bajo su peso. Estaba usando un traje de bajo de una pieza que él rasgó, estaba en completo shock“, relató.

Luego señaló que “cuando todo terminó, tomé mi celular y me di cuenta que la chica que me había invitado se había ido o la habían echado. Tenía pésima señal y no tenía acceso al wifi, tuve que ir donde otro amigo para que me pidiera un Uber mientras Ed se había dormido”.

Pero su pesadilla no terminó ahí: “Le dije al tipo con el que estaba saliendo, Mark Salling, que me habían violado y cuando él se dio cuenta de quien había sido, él pretendió que no lo conocía, me echó la culpa y terminó conmigo. Mis otros amigos y gente cercana me dijo que lo mejor eran o decir nada, no ser ‘esa chica’ y que nadie me creería ya que pensarían que estaría buscando mis 10 segundos de fama”.

Dato: Salling, más conocido por interpretar a Puck en Glee, fue condenado por abuso sexual 2013 y posesión de pornografía infantil en el 2015.

Esto la llevó a alejarse de la actuación: “Me cuestioné cuanto realmente quería estar en esta industria y no veía que iba a mejorar”.

“Te creo, Kristina Cohen, y gracias por hablar tan elocuentemente y abarcando lo que las jóvenes actrices tienen que pasar en las manos de hombres como Ed Westwick. Sin ti, no habría tenido la fuerza para hablar públicamente sobre mi triste experiencia”, finalizó.