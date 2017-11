Ed Westwick sumó una tercera denuncia de violación por parte de una mujer, quien asegura que el actor de Gossip Girl la violentó sexualmente en un hotel de Hollywood.

Rachel Eck expuso su relato en conversación con Buzzfeed, indicando que asistió a aquel hotel acompañada por su ex-pareja, el productor australiano Kaine Harling.

“En el camino, él me dijo que era amigo de Ed Westwick”, comentó, añadiendo que no sabía de quien se trataba. Llegaron al hotel a las 2:30 de la madrugada, momento en el que se dio cuenta de que solo estaban los tres, momento en el que el actor le pidió que “invitara a una amiga para pasar el rato”, pero que tras la negativa de algunas personas “sus miradas se posaron en mí”.

Según contó, el actor “intentaba besarme o empujarme contra la pared” cada vez que quedaban solos, rechazándolo en cada una de esas oportunidades.

Posterior a esos hechos, le contó lo sucedido a Harling, quien le restó importancia, tras lo cual amenazó con irse, pero su ex la convenció de quedarse.

Según él, Westwick le quería pedir disculpas, motivo por el cual fue a su habitación, lugar donde ocurrieron los hechos: “Ed me tiró en la cama y me manoseo agresivamente. Me lo saqué de encima tan rápido como pude y me fui”., modus operandi que también fue señalado por Kristina Cohen y Aurélie Wynn.

“Nunca me sentí tan incómoda en una situación como esa en toda mi vida”, señaló Eck, quien también añadió que los relatos de las otras dos víctimas de Westwick la hicieron darse cuenta de que no estaba sola.

Como consecuencia de estas denuncias, que incluyen una investigación en desarrollo por parte de la policía de Los Angeles, la cadena BBC canceló el estreno de la miniserie Ordeal by Innocence protagonizada por Westwick hasta que “se resuelvan estos casos”.