Ed Sheeran aún no termina la promoción de su último disco, ÷, pero ya adelantó algunas cosas sobre su próximo trabajo.

El inglés señaló, en conversación con Time Out, que ya tiene “un bosquejo de eso… probablemente tengo cerca de nueve canciones que realmente me gustan, pero eso podría cambiar mañana si creo que hay otras nueve canciones nuevas para reemplazarlas”.

Luego comentó que para llegar a este resultado “hubo 40 (canciones) que escribí y no he usado, pero esas nueve realmente me gustan”.

Otro de los temas que discutió era el de usar una banda de apoyo durante sus giras, algo que no ha realizado y a lo que se mostró abierto en el futuro: “Hay definitivamente una opción. Creo que siempre tendré un pedal de loop en los shows, pero quiero que crezca una banda en torno a esto“.

“Creo que hacia allá es donde avanzamos… hacer un show con muchos diferentes momentos donde quizá hayan dos canciones con una banda y una en el medio con el pedal. Hay muchas cosas diferentes, pero creo que todavía está a unos cinco años de distancia”, añadió.

¿Y a qué hay que esperar? “Quiero tocar en estadios en todas partes usando el pedal y una vez lo haya hecho, entonces iré con una banda”.