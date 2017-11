pin it

Ed Sheeran es uno de los músicos que se sumó a la campaña End the Silence de la ONG Hope and Hopes for Children, institución que ayuda a niños y sus familias en condiciones vulnerables.

En estas imágenes, se puede ver a un joven Sheeran tocar música como parte de una “cápsula del tiempo musical” que también cuenta con la participación de otros artistas como Emeli Sandé, Damon Albarn y Paul Weller.

Las donaciones que reciba esta campaña irán destinadas a “terminar con el silencio” de ocho millones de niños confinados en orfanatos de todo el mundo.

Sheeran además dio una entrevista para este proyecto en donde habla de la importancia de Van Morrison y la canción “Carrick Fergus” de The Chieftains: