Dos de los miembros de Eagles of Death Metal llegaron a París para ser parte de un show especial realizado en homenaje a las víctimas del atentado terrorista del Bataclan.

Se trata de su líder, Jesse Hughes, y Dave Catching, quienes estaban sobre el escenario el día en el que un grupo de terroristas armados entraron al local parisino, abriendo fuego y quitándole la vida a 89 personas.

Allí, el dúo interpretó “I Love You All The Time” y “Save a Prayer”, siendo esta la última canción que alcanzaron a tocar antes que ocurrieran aquellos lamentables hechos.

“Estoy muy feliz y agradecido de poder verlos a todos ustedes. La única razón por la que estamos parados aquí es debido a que todos ustedes todavía aman el rock ‘n’ roll“, comentó Hughes.