Drake sigue aumentando los rumores de que ya tiene lista nueva música al presentar una canción inédita.

Esto ocurrió durante su presentación en Auckland, Nueva Zelanda, en donde el músico realizó una parada en su Boy Meets World Tour.

En medio de este concierto, Drake adelantó parte de este tema cantando las siguientes líneas:

Please don’t stand at my grave and cry though

I’m not there, they it made it so I can never really die, no

Please don’t stand at my grave and cry though

Pop champagne, scream my words

Drake performing a New Song 🌺🌎pic.twitter.com/Hf2uwZXMXG — Drake 🦉 (@TalkOnRoad) November 6, 2017

No se conoce el título completo ni nada de esta canción, pero el músico ya anunció que volvería durante el 2018, así que aquel año será el elegido para lanzar otro álbum.